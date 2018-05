Sampdoria, Defrel e Tosca… le ultime voci

Genova. Cominciamo da una notizia da ” O famo strano”, frase tipica di Carlo Verdone nel film “Viaggio di nozze”. Fra le tante, variegate voci uscite che sono uscite in questi giorni, sul mercato della Samp, c’è anche Luca Rigoni, pronto a lasciare il Genoa, per accasarsi a parametro zero ai blucerchiati…

Nulla da eccepire sulla bravura del centrocampista, ex Chievo e Palermo, si tratta di certo di un buon incontrista, con anche uno spiccato senso del goal… peccato che sia prossimo ai 34…

Potendo scegliere, anche se la caratteristiche, a dire il vero, sono diverse, un “over 30” da prendere al volo sarebbe il veronese Romulo (31 anni appena compiuti), un autentico yolly, buono per tanti ruoli, in grado – fuor di metafora – di vestire sia “il frac”, che i “blue jeans”…

Pure Andre Gregoire Defrel non è più giovanissimo (classe ’91), ma il francese, cresciuto nelle giovanili del Parma, per poi formarsi a Cesena (come Eder) ed esplodere con il Sassuolo, ha – a nostro parere – nel DNA “colpi”, che potrebbero rilanciarlo a Genova, dopo l’anno poco fortunato a Roma. Tutto sta a vedere il prezzo… sulla punta giallorossa ci sono anche Torino, Watford e Siviglia.

Mentre sono sempre più insistenti le voci su Omar Colley del Genk, è spuntata, nel frattempo, una new entry… Arin Dorinel Tosca, rumeno, che ha ultimamente giocato nel Benevento, ma di proprietà del Betis Siviglia… un ventiseienne con esperienza internazionale (ha giocato in patria anche nello Steaua Bucarest), che ha fatto bene anche nel Sannio.