Sampdoria: “Come back”, Soriano

Genova. Soriano, Gabbiadini, Eder... dopo le voci sulle due punte, che hanno fatto la fortuna della Sampdoria di Sinisa Mihajlovic, ecco che – a completare il tris – giunge dalla Spagna, la notizia che Roberto Soriano, starebbe scrutando la costa genovese, dal periscopoio dello “yellow submarine” del Villareal, dove – dopo un anno di gloria – ha faticato a giocare da titolare nell’ultimo campionato della Liga spagnola.

“Soriano come home”, potrebbe essere un bel film da guardare, questa estate, forse non tale da scomodare, per la produzione, la Metro-Goldwyn-Mayer Technicolor, ma uno studio cinematografico all’altezza, il presidente della Sampdoria, potrebbe riuscire a trovarlo… sempre che da Bergamo (dove stanno cercando un sostituto al probabile partente Bryan Cristante), gli uomini di mercato dell’ Atalanta non “mettano i bastoni nelle ruote”.

“Nostalgia canaglia”…. Eder, Gabbiadini, Soriano... se tornassero – magari con Pedro Obiang – certe partenze, ormai programmate, sembrerebbero meno dolorose.

Ed a proposito di mercato in uscita, i media continuano a proporre ipotesi di partenze per Matias Silvestre e Emiliano Viviano.

Il portiere viene inserito nel giro che dovrebbe portare Rui Patricio dallo Sporting Lisbona al Napoli, con il blucerchiato a rilevarne il compito nel team lusitano, tanto che “A Bola”, in prima pagina, saluta il capitano dei “leoni” biancoverdi, con un sintomatico “Adeus” (addio) ed indica il doriano come ” o nome forte para estrutura leonina”.

Quanto a Matias Silvestre, qualcuno deve aver scoperto che va pazzo per le tagliatelle emiliane… Scusate la battuta, ma sembra assurda la voce di quattro squadre della stessa regione(l’Emilia, appunto) interessate al difensore argentino, che mai, a nostro avviso, lasceremmo partire da Genova.

Eppure radiomercaro parla di Sassuolo, Spal, Parma e Bologna, tutte interessate all’argentino… Sarà, ma abbiamo difficoltà a crederci…

In entrata, in cambio, viene accostato ai blucerchiati, un altro Mattia, Bani, lo stopper approdato la scorsa estate (dalla Pro Vercelli) al Chievo, mentre per il centrocampo è spuntato il nome di Matteo Ricci ( su soffiata del suo agente, che ha riferito ai media, che la Samp lo ha seguito diverse volte durante la stagione) e per l’attacco la voce nuova riguarda il keniota (27 presenze in nazionale) Michael Olunga, un ’94, di proprietà dei cinesi del Guizhou Hengfeng, che ha giocato in prestito nel Girona (Spagna) e che il suo agente avrebbe proposto a Sampdoria e Atalanta.