Samp, il sogno dell’Europa League arriva su Ponte Monumentale: lo striscione per la trasferta contro il Sassuolo

Genova. Un grande striscione blu, con i colori sociali della squadra, e l’appello, chiaro, secco, e diretto: “Tutti a Reggio!”. Questo il messaggio lasciato su Ponte Monumentale, in bella vista quindi in via XX Settembre, da qualche tifoso blucerchiato durante la notte.

Un appello che vuole lanciare tutto il supporto possibile per una trasferta potenzialmente decisiva per raggiungere quel posto in Europa che manca da anni: domenica prossima, infatti, la Sampdoria affronterà in trasferta il Sassuolo, oramai salvo.

Il match potrebbe quindi essere il primo passo di tre (quanti sono gli ultimi incontri del campionato) per arrivare ad un traguardo costruito durante tutta la stagione dalla squadra di Gianpaolo.