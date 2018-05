Sabato di tregua, ma da domani torna il maltempo

Genova. Previsioni valide per: sabato 12 maggio 2018

Cielo e Fenomeni: Al mattino presenza di nubi basse lungo le coste, specie del genovese e savonese, senza piogge. Nelle zone interne prevalenza di bel tempo. Nel pomeriggio assisteremo ad un diradamento delle nubi basse lungo il litorale; resteranno maggiormente arroccate sui rilievi retrostanti la costa genovese e savonese, per il resto belle schiarite.

Nubi cumuliformi in aumento invece nelle zone interne con qualche temporale nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione dei fenomeni in serata, ma probabile ricompattamento delle nubi basse lungo le coste.

Venti: Deboli variabili al mattino, meridionali moderati nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie

Previsioni valide per: domenica 13 maggio 2018

Cielo e Fenomeni: Progressivo aumento della nuvolosità al mattino da ovest verso est, ma con piogge relegate all’Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale, altrove ancora tempo asciutto. Nel pomeriggio temporali anche intensi interesseranno i settori interni nel ponente e del settore centrale, con estensioni ai tratti costieri. Tempo ancora asciutto a levante, ma in peggioramento in serata con rovesci ad iniziare dal Tigullio e le zone interne.

Venti: Moderati da sud-est, in rotazione a sud-ovest e in rinforzo tra pomeriggio e sera Mari: Da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo in serata. Temperature: In diminuzione.

Tendenza per: lunedì 14 maggio

Cielo e Fenomeni: Tempo instabile su tutta la regione con rovesci, temporali alternati a qualche schiarita. Rischio di grandinate sotto i fenomeni più intensi. Evoluzione della situazione, comunque, ancora incerta. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti