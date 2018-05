Rugby: Luca Zini convocato con la Nazionale sevens

Genova. Continuano le soddisfazioni in casa Cus Genova Rugby. Al termine di una stagione esaltante che ha portato la squadra ad un passo dalla promozione in Eccellenza è arrivata l’ennesima convocazione in Nazionale di rugby sevens per il biancorosso Luca Zini. Questa volta giocherà al Grand Prix di Mosca.

La manifestazione in terra russa, che apriva la stagione 2018, ha visto gli azzurri ottenere un brillante terzo posto anche grazie ai due successi nella seconda giornata, ovvero quelli per 19-5 contro il Portogallo e per 14-5 contro la Francia.

Una stagione da incorniciare per il rugbysta cussino.