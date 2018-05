Rugby, gli Under 16 liguri si fanno valere ad Ancona

Genova. La Liguria Under 16 ha partecipato con grande successo alla fase finale dell’annuale “Andiamo in meta con la sicurezza ferroviaria”, ad Ancona. Ansf, Polfer e Fir di nuovo in campo insieme per veicolare il valore del rugby nel mondo della scuola, sensibilizzando i giovani nel rispetto delle regole in ambito ferroviario.

Due erano i gironi dedicati agli Under 16 regionali del rugby e mentre nella Fascia Uno, quella di maggior livello tecnico, il torneo è stato assegnato in parità fra Toscana e Veneto, questo dopo due turni di tempi supplementari, la Liguria ha vinto il raggruppamento di Fascia Due superando la Campania 21/7, Umbria 28/0, Puglia 7/0, Sicilia 14/0 e, nella finale, il Friuli Venezia Giulia 14/0.

“E’ stata una grande e bella manifestazione – ammette Alessandro Bottino, tecnico regionale Fir Liguria, con GianLuca Cartoni ed Andrea Costantino ad Ancona – e la nostra squadra ha disputato dei confronti di ottimo livello, mettendo alle corde tutti gli avversari di turno. Tutte le formazioni avversarie hanno espresso grandi miglioramenti rispetto al passato. Generalmente, quindi, si è potuto riscontrare un miglioramento tecnico globale di un certo spessore, mentre la nostra affermazione ritengo sia merito soprattutto delle migliori fasi difensive adottate. Siamo riusciti, nonostante la nostra altezza media dei ragazzi inferiore agli avversari, di saper adottare fasi difensive di buona levatura tecnica che alla fine sono risultate vincenti. In tutto il torneo su cinque partite abbiamo subito una sola meta, questo spiega in modo eloquente la nostra prova positiva e ciò non ci può che rendere soddisfatti della gara di Ancona, ma sopratutto apprezzare il lavoro portato avanti nei club dai rispettivi allenatori“.

La Liguria Under 16 ha potuto contare su Riccardo Grasso, Guglielmo Armanino, Luca Palumbo (Amatori Genova), Riccardo Cerruti, Rapahel Battista, Umberto Buffa, Giacomo Costa, Davide Francesco Brice Bep A Dong (Cus Genova), Esayas Benetti, Luca Battegazzore, Hansel Gorziglia, Damiano Lauciello, Fabio Dianti, Alessio Garofalo, Nicolas Massaro (Province dell’Ovest), Mattia Balestracci, Felipe Quiroga, Daniel Schiappacasse (Pro Recco), Tommaso Piazzi e Francesco Valentia (R.C. Spezia), Mattia Ravera e Gabriele Bazzano (Savona).