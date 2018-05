Ruba telefono cellulare, arrestato dalla polizia

Genova. Un ventenne algerino è stato arrestato per furto e processato stamattina con rito direttissimo perché ieri pomeriggio aveva spintonato una persona per rubare il telefono cellulare.

La vittima, che aveva appena effettuato un’operazione in un negozio cambiavalute in via Sottoripa, si era subito accorta del furto, ma aveva perso le tracce del ladro con il suo complice.

Il personale del Commissariato Prè, impegnato nell’usuale servizio di pattugliamento del centro storico, dopo una breve ricerca, ha fermato il soggetto di cui era stata fornita la descrizione in piazza Fossatello alle 14.15, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità del complice.