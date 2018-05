Ruba oltre 200 euro di vestiti alla Upim di via XX, poi si scaglia contro i carabinieri

Genova. Ha rubato 255 euro di vestiti di vario genere dalla Upim di via XX Settembre, nel pieno centro di Genova, ma è stato sorpreso dal personale della vigilanza interna e fermato.

Poco dopo, un carabiniere del nucleo radiomobile, giunto sul posto, mentre stava provando a identificare il 38enne, un pregiudicato residente ad Alessandria, è stato colpito dallo stesso con un pugno al viso.

Bloccato definitivamente, il ladri è stato tratto in arresto per “furto aggravato” e “violenza e resistenza a pubblico ufficiale”. Sarà processato con rito direttissimo. Il carabiniere si rimetterà in pochi giorni.