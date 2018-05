Rowing Club Genovese, nove medaglie al meeting nazionale sul lago di Piediluco

Genova. Si è concluso domenica 6 maggio l’ultimo meeting nazionale sul lago di Piediluco per la squadra agonistica del Rowing Club Genovese, che si è vista protagonista in gare selettive per i vari campionati mondiali 2018. Il Rowing torna a casa con nove medaglie e tanti buoni risultati.

Il sabato nessuna medaglia per il Rowing Club Genovese che chiude con un sesto e un settimo posto nella finale A del 2 senza Junior femminile; Lucia Rebuffo assieme alla compagna Rosa Lucania, e Giada Danovaro con Lucrezia Baudino, accedono entrambe alla finale selettiva per la maglia azzurra. A seguire Maria Ludovica Costa, anche lei in gara selettiva, chiude al quarto posto nel singolo Junior femminile.

Sempre nel programma delle gare selettive troviamo il 2 Senior maschile con Giorgio Casaccia Gibelli assieme al compagno Emanuele Gaetani che chiudono al sesto posto in finale B. Anche Giacomo Costa nella finale B del singolo Pesi Leggeri maschile è quinto; bellissima prestazione per Leonardo Bava che è quarto in finale A. A chiudere la giornata di gare selettive c’è Edoardo Marchetti che chiude sesto nella finale A del singolo Senior maschile contro atleti di alto livello.

È domenica che arrivano le medaglie. La prima è quella di Marta Cavolata che nel singolo Esordienti femminile finisce terza dietro a Tremezzina e Baldesio. L’atleta genovese si rifarà nel doppio Esordienti femminile andando a vincere assieme alla compagna Carlotta Niola.

Per le gare selettive Giada Danovaro è seconda nel 4 Junior assieme a Baudino, Massaria e Di Pede, davanti alla compagna di squadra Lucia Rebuffo che invece è terza con Compagnoni, Lucania e Giuliani.

Nella finale B del 4 Senior l’equipaggio interamente Rowing di Lorenzo Keyes, Lorenzo Brusato, Edoardo Nizzi e Michele Rebuffo chiude al primo posto. Mentre Giorgio Casaccia Gibelli, sempre nella stessa specialità, arriva quarto, ma primo fra gli Under 23 in finale A, assieme ai compagni Emanuele Gaetani, Nunzio Di Coladrea e Antonio Cascone.

Leonardo Bava e Giacomo Costa sono terzi fra gli Under 23 Pesi Leggeri nella specialità del doppio. Anche per Marco Farinini gara selettiva nel doppio Senior maschile; chiude sesto in finale B assieme al compagno Edoardo Benini.

L’otto Senior maschile con Lorenzo Keyes, Lorenzo Brusato, Emanuele Farinini, Marco Farinini, Edoardo Marchetti, Edoardo Nizzi, Francesco Squadrone e il timoniere Alessandro Calder giunge terzo, mentre Giacomo Cappannelli e Jacopo Danovaro sono primi nella stessa finale assieme alla Canottieri Corgeno.

Ora che i meeting Nazionali sono finiti c’è solo un obiettivo: i campionati italiani Assoluti e Junior che si svolgeranno a Varese e quelli Ragazzi, Under 23 e Esordienti che saranno sul lago di Comabbio.

Da ricordare anche gli Europeri Juniores a Gravelines in Francia, che a breve potrebbero vedere protagonisti alcuni degli atleti del Rowing Club Genovese.