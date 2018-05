Ronco Scrivia, stalkerizza donna con sms minacciosi e molesti, denunciato dai carabinieri

Genova. A Ronco Scrivia, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “molestia o disturbo alle persone” un uomo di 34 anni, gravato di pregiudizi di polizia per i reati contro il patrimonio, residente nella provincia di Savona.

Questi, come accertato, nel periodo tra aprile maggio, utilizzando una scheda telefonica, intestata allo stesso, inviava sms dal contenuto molesto e minaccioso ad una 30 enne genovese, abitante a Isola del Cantone.