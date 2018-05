Romeo e gli altri, dal canile di Monte Contessa i vostri nuovi compagni d’avventura

Genova. Torniamo al canile di Monte Contessa per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa, a favore dell’adozione di cani e gatti abbandonati, e incontriamo tre quattro zampe irresistibili.

Iniziando con Romeo: è un cane giovane ed esuberante ideale per una giovane coppia con un minimo di esperienza, troverete in lui un perfetto compagno d’avventura, è consigliabile una famiglia senza bambini.

Per poi passare a Jron: lupacchiotto dagli splendidi occhi. Ha tra i 5 e i 6 anni e si trova in canile da ben 4.

È un cane simpatico e giocherellone non appena prende confidenza e – udite udite

– va d’accordo sia con i suoi simili femmine, sia con i gatti! È un po’ timoroso nei confronti delle persone che non conosce, ma potrebbe essere il vostro amico speciale.

Ama molto giocare con le palline e fare lunghe passeggiate. La sua casa ideale dovrebbe essere in un contesto extraurbano perché non ama la folla.

E poi c’è Foxi. Ami conquistare? dare fiducia, costruire un rapporto con un animale un po’ per volta, giorno per giorno? Allora Foxi è il gatto che fa per te.

Si perché questo bel gattone ha un po’ paura dell’uomo, non si fida per niente: è molto spaventato. Foxi ha circa 7 anni, è testato FIV e FELV negativo, accetta la presenza di altri gatti; sarebbe ideale per lui una casa con un giardino in sicurezza per poter dare sfogo al suo essere spirito libero, ma allo stesso tempo poter avere una casa calda e l’affetto di una famiglia. Foxi non è il classico gattone da spupazzare che desiderano tutti, ma speriamo che qualcuno voglia dare una possibilità anche a lui, perché l’amore e le attenzioni piacciono a tutti, anche ad un tipetto come Foxi.

Per informazioni e adozioni: Canile Monte Contessa – Associazione UNA Onlus – Via Rollino 92N 16154 Genova – 0106500617