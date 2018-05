Ritmiciclando, il riuso diventa musica al Festival dello sviluppo sostenibile

Genova. Trasformare gli oggetti di uso comune, tubi, plastiche e barattoli, in insoliti strumenti musicali. È l’obiettivo di Ritmiciclando, progetto musicale sperimentale, che nasce come laboratorio per la costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali con materiali di recupero e diventa uno spettacolo musicale vero e proprio. Percussioni, musica etnica e rap per raccontare la nuova vita di questi oggetti

E’ una delle realtà presentate oggi a Genova per il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) La giornata genovese è organizzata dalla Camera di Commercio.



Il titolo della giornata – Si può fare! Genova, cresce lo sviluppo sostenibile, crescono le imprese che lo fanno – è già il programma. Fino alle 13, nel Palazzo della Borsa Valori, saranno cinque i tavoli di lavoro dedicati all’obiettivo n. 12 (fra i 17 obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile): ricerca di soluzioni alternative per problemi antichi, cibo e lotta allo spreco alimentare, riuso dei materiali e degli spazi urbani, tutela del mare e consumo responsabile. Nel pomeriggio i lavori proseguono con la redazione di una carta per lo sviluppo sostenibile del territorio, che confluirà nel documento finale dell’omonimo festival nazionale.