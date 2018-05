Genova. Dopo aver sistemato l’arenile di Capolungo i tecnici di Aster sono al lavoro a Boccadasse, per completare la riprofilatura della spiaggia.

L’intervento, come di consuetudine, viene svolto per l’inizio della stagione balneare, per sistemare le spiagge dopo la stagione invernale, e le sue mareggiate.

Per riprofilatura si intende la sistemazione dell’arenile attraverso un lavoro di ridistribuzione del materiale già presente in loco, senza aggiunta di altri materiali. In questo caso, infatti, si parlerebbe di ripascimento.

Ieri è stato terminato l’intervento a Copolungo, oggi il lavoro si è spostato a Boccadasse, e sarà terminato nelle prossime ore

(Foto di Aster)