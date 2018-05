Genova. La polizia di Genova ha tratto in arresto un 33enne romano e un 31enne bergamasco, responsabili di tre rapine a mano armata in supermercati di Quezzi. Erano accadute a marzo.

Una, in via Fereggiano, era stata sventata da una cassiera, una donna di circa 60 anni che, con coraggio, aveva rifiutato di consegnare il denaro contenuto in cassa. Nonostante i due rapinatori fossero armati. Un’altra rapina aveva interessato il Doro di via Pinetti. I due malviventi erano in possesso di pistole e si spostavano in moto.

Gli accertamenti della polizia hanno portato a ricostruire lo stile di vita dei rapinatori: tossicodipendenti e senza fissa dimora, avevano bisogno di ingenti quantità di denaro per l’acquisto di stupefacenti, ma anche e soprattutto per pagare i rituali esoterici di un santone.