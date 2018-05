Genova. Torniamo al rifugio Sherwood di via Bavari 37r a Prato, in Val Bisagno, con i volontari della onlus NoiRandagi che ci raccontano la storia di quelli che potrebbero essere i vostri cani.

Rey è un tenero cucciolone di circa 9 mesi e di media taglia arrivato recentemente a Sherwood. E’ stato trovato quando aveva solo un mese insieme ad altri dodici cuccioli in una discarica nei pressi di Napoli. Si è capito che si trattava di due cucciolate di due mamme differenti che vivevano lì, in pessime condizioni, insieme ai loro piccoli. I volontari li hanno spostati in un Rifugio e tutti i cuccioli, uno dopo l’altro, sono stati adottati. Rey no. Rey è rimasto solo. Una volontaria del Rifugio si è innamorata di lui e ha deciso di aiutarlo mantenendolo a Sherwood, in attesa di una famiglia che possa accogliere anche lui. Rey è molto vivace e socievole, sia con i cani che con le persone. Ama giocare, correre, farsi coccolare e riempire di baci chi gli dedica un po’ di attenzione. Molto dolce e di compagnia: ideale sarebbe una famiglia con uno stile di vita dinamico. Si affida vaccinato e chippato.

Bamby è giunta al canile di Latina quando aveva quasi un anno, dopo essere stata trovata vagante per le strade. Oggi Bamby ha circa quattro anni e ha trascorso tutta la sua vita in un box. Il canile da dove proviene è sovraffollato e non permette ai suoi ospiti di fare adeguato movimento fisico e di alimentarsi correttamente; per questo motivo Bamby è in sovrappeso e, oltre alla ricerca di una famiglia, con la dieta e il movimento che il Rifugio le sta offrendo da quando è arrivata, è anche in cerca della linea! E’ giunta a Sherwood a settembre insieme alla sua fedele amica Ottavia. Non essendo abituate agli spazi, inizialmente non volevano mai allontanarsi dai loro box. Con l’aiuto, la pazienza e l’amore dei volontari e supportandosi a vicenda, si sono, giorno dopo giorno, fatte coraggio, arrivando finalmente a scorrazzare per i prati e il bosco del Rifugio. Ottavia, dopo un percorso di conoscenza, ha trovato una mamma e una casa, lasciandosi per sempre alle spalle il canile. Ora Bamby spera fiduciosa che ci sia qualcuno anche per lei, che abbia voglia di farsi conoscere e conquistarla un po’ alla volta. Socievole con i cani ma con le persone è un po’ più timida e si avvicina con cautela; nonostante ciò, Bamby è molto dolce e desiderosa di ricevere coccole. La sua qualità più evidente è la simpatia: riesce a rallegrare tutti con il suo sorriso e i balletti che fa per il Rifugio. Bamby si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere i nostri ospiti, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it