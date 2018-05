Resistenza, domenica commemorazione di Aldo “Bisagno” Gastaldi. Presenti Bucci e Lunardon

Genova. Domenica 27 maggio, a partire dalle ore 10.45, a Rovegno verrà commemorato Aldo “Bisagno” Gastaldi, prestigioso Comandante della Divisione Partigiana “Cichero”, “Primo Partigiano d’Italia”.

Alla cerimonia commemorativa in onore di “Bisagno” e dei Caduti della Divisione Partigiana “Cichero” ci sarà in rappresentanza del Comune di Genova il Sindaco Marco Bucci, mentre per Regione Liguria sarà presente il consigliere regionale Giovanni Lunardon, su incarico del presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana.

Questo il programma della manifestazione, curata dal Comitato Permanente della Resistenza della Provincia di Genova: ore 10.45, raduno dei partecipanti al Monumento di Rovegno; ore 11, Santa Messa. A seguire: saluto di Giuseppe Giovanni Isola, Sindaco di Rovegno e orazione commemorativa di Pier Angelo Massa, Segretario Generale UIL Pensionati.

Un piccolo retroscena: nel comunicato stampa del Comune di Genova che ha annunciato la giornata compare la frase “medaglia d’oro della Resistenza”. Una dicitura che in consiglio comunale aveva portato scompiglio in aula, con l’intervento del sindaco stesso che aveva ricordato come la definizione corretta fosse “Medaglia d’oro al Valore Militare”. Fine della “guerra civile”?