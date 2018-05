Resen pour Benin: ad Arenzano si corre per beneficenza

Arenzano. Si svolgerà domenica 27 maggio la seconda edizione della Resen pour Benin, corsa podistica di beneficenza per la raccolta fondi in supporto ai progetti Minerva e L’abbraccio, che intervengono nel difficile territorio africano.

Due le corse della mattinata, che si chiuderà poi con le premiazioni e la festa gastronomica. La staffetta partirà alle ore 9.00 e si svolgerà sulla distanza di 900 metri, da ripetersi tre volte: saranno possibili squadre femminili, maschili e miste e sarà obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica sportiva.

Alle 9.30, poi, sarà il momento della freewalking, passeggiata/corsa di circa 7 km attorno ad Arenzano.

Dopo il traguardo spazio agli stand gastronomici e alle premiazioni. Le iscrizioni saranno possibili presso Promosport o telefonicamente (3472616222) e via mail (altrafrica@coopminerva.org): per la staffetta il costo è di 30 euro a squadra, mentre il freewalking costerà 10 euro, 7 euro per i bambini sotto i 12 anni. La cifra ricavata dalla giornata sarà destinata in beneficenza al supporto delle iniziative nel continente africano.

Il ritrovo e la partenza, con il completamento delle iscrizioni, sarà alle 7.45 in via Bocca, ad Arenzano.