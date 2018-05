ReMida Day, la giornata del riuso creativo dei materiali di scarto. A Palazzo Ducale

Genova. Una giornata dedicata alla creatività sostenibile, legata a riutilizzo dei materiali di scarto, altrimenti destinati a diventare rifiuto. Questo è il ReMida Day, giunto alla nona edizione: laboratori, esposizioni, formazione e musica per cambiare la prospettiva dei materiali di consumo.

Dalle 10 alle 18 il cortile maggiore di Palazzo Ducale sarà riempito e colorato attività dedicate ai bambini ma non solo: esposizioni e percorsi tattili per tutti, per riprendere il contatto con la materia. E cambiargli la vita.

Tante le iniziative per la giornata che punta a replicare il successo sempre crescente degli anni scorsi, prova del fatto che sull’argomento l’interesse è sempre più diffuso e condiviso. Creatività e etica del non-consumo possono essere due facce della stessa medaglia.

Ecco cosa ci aspetta

Allestimenti, a cura di Emanuela Musso e dello staff di Remida, “Totem”, “Campionato Materico”, “Sc’artole”.

L’emporio degli scarti, un punto di distribuzione gratuita dei materiali di scarto aziendale, commerciale e artigianale, dedicato ai bambini.

Stoffe per tutti, scampoli e camicette, gonne e pantaloni in dono ai visitatori riciclando stoffe di alta moda.

Atelier per grandi e piccini, a cura dello Staff di Remida Genova, Parole di carta, Le città di Remida e Storie di lana e di stoffa.

Officina delle idee, uno spazio dedicato al progetto finanziato da Fondazione Carige, esempio di un percorso pratico di economia circolare in cui tra partner, coop. sociale. Il Laboratorio, Scuola di Robotica e Associazione Sc’art diventano esempio di co-working nel realizzare oggetti e accessori di design creativo presso il MAD LAB con la stampante 3D per valorizzare le Creazioni al fresco.

Punto di raccolta ombrelli rotti

a cura dei ragazzi e degli operatori dl Servizio semiresidenziale Mario Falchetti, Genova Mignanego cooperativa sociale Genova Integrazione a marcio ANFAS onlus.

Esposizioni: Creazioni al Fresco – Borse e altro. Manufatti realizzati con materiali di scarto nei laboratori creativi presso la Sezione Femminile della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo e presso il Circolo Arci Barabini di Trasta.

Alle ore 14 inizierà il concerto dedicato alla Creazioni al Fresco della “Strumenta” band, mentre alle 16,30 suoni e musica con strumenti di riciclo per “Ritmiciclando”.