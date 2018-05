Religiosità, le reliquie di Santa Bernadette “in tour” per la Liguria. Tutti gli appuntamenti

Genova. Sono passati centosessant’anni da quell’11 febbraio 1858, quando la giovane Bernadette Soubirous vide per la prima volta quella “Signora vestita di bianco” a Lourdes.

In occasione del 160° anniversario delle apparizioni, U.N.I.T.A.L.S.I. accoglie in Liguria le reliquie di Santa Bernadette. Il reliquiario, contenente una costola che fu prelevata nell’ultima ricognizione del 1925, è solitamente esposto alla venerazione dei pellegrini a Lourdes, nella cripta della basilica dell’Immacolata Concezione.

Dal 19 maggio da Genova a Pietra Ligure, da Albenga a Imperia ad Arenzano, per concludersi a Genova in Cattedrale con la S. Messa celebrata da S.E. Card. Angelo Bagnasco domenica 27 maggio. E’ questo il programma, intenso e impegnativo della Peregrinatio, un evento significativo, nell’anno giubilare della Diocesi di Genova per i 900 anni di consacrazione della Cattedrale di San Lorenzo.

Una vita tormentata quella di Bernadette, un’infanzia vissuta in povertà, quasi analfabeta, per giunta di salute molto fragile. Eppure è proprio a lei, a quella “buona a nulla”, che la “Signora” affidò il suo messaggio, in cui chiedeva a tutti conversione, penitenza, preghiera. Con una sola promessa a Bernadette: “Non ti farò felice in questo mondo, ma nell’altro”. E in effetti le difficoltà che dovette affrontare non furono poche, le incomprensioni e i sospetti duri a morire.

Persino durante gli anni della vita religiosa continuarono le sofferenze, le umiliazioni, la malattia. La felicità, quella vera, arrivò solamente con la morte nel 1879. Il corpo di Bernadette, rimasto tutt’ora intatto, riposa presso il convento delle Suore della Carità di Nevers, esposto nella cappella principale.

Di seguito il programma dettagliato della Peregrinatio:

Sabato 19 Maggio: GENOVA – Parrocchia Santa Margherita di Marassi

ore 9.00 S. Messa; segue esposizione Reliquie – ore 17.45 recita Rosario e Vespri – ore 18.30 S. Messa

Domenica 20 Maggio: GENOVA – Parrocchia Santa Margherita di Marassi, ore 10.00 S. Messa – ore 11.30 S. Messa

Domenica 20 Maggio: PIETRA LIGURE – Basilica di San Nicolò di Bari

ore 16.00 apertura della Basilica e venerazione dei fedeli – ore 16.50 Santo Rosario – ore 17.30 S. Messa Solenne nella solennità di Pentecoste – ore 19-21 venerazione delle Reliquie della Santa da parte dei fedeli – ore 21.00 veglia di preghiera e processione per il centro storico con la statua della Madonna di Lourdes

Lunedì 21 Maggio: PIETRA LIGURE – Basilica di San Nicolò di Bari

ore 9.00 S. Messa – ore 9.45-11.30 venerazione delle Reliquie della Santa da parte dei fedeli – ore 11.30 S. Rosario – ore 12.00 chiusura della basilica e partenza delle reliquie

Lunedì 21 Maggio: ALBENGA – Cattedrale di San Michele Arcangelo

ore 16.30 S. Rosario – ore 17.30 S. Messa – ore 21.00 Veglia di preghiera con venerazione delle reliquie da parte dei fedeli fino alle 22.30

Martedì 22 Maggio: IMPERIA PORTO MAURIZIO

ore 9–11 accoglienza delle reliquie presso la chiesa del Monastero Santa Chiara e preghiera assieme alla comunità delle claustrali – ore 11.30 Basilica di San Maurizio: Accoglienza e venerazione dei fedeli – Chiesa aperta – ore 17.00 S. Rosario meditato – ore 18.00 S. Messa – ore 21.00 Veglia con rosario e processione (Via San Maurizio, Via XX Settembre, Piazza Roma e ritorno)

Mercoledì 23 Maggio: GENOVA – Chiesa di Nostra Signora Assunta di Prà

ore 8.30 S. Messa con accoglienza della Reliquia – ore 16.00 S. Messa celebrata dai Parroci del Vicariato

Giovedì 24 Maggio: GENOVA – Chiesa di Nostra Signora Assunta e Santa Zita

ore 10.00 S. Messa con accoglienza della Reliquia – ore 11.00 recita Rosario meditato – ore 16.30 processione mariana con le fiaccole – ore 17.30 incontro con Unitalsi – ore 18.30 S. Messa

Venerdì 25 Maggio: GENOVA – Chiesa di Nostra Signora Assunta e Santa Zita

ore 7.30 e 8.30 S. Messe – ore 11.00 recita Rosario meditato – ore 16.30 conferenza di don Stefano Olivastri: “Il messaggio di Lourdes” – ore 17.30 adorazione – ore 18.30 S. Messa per i lavoratori e incontro con Unitalsi

Sabato 26 Maggio: GENOVA – Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Canova

ore 10.00 S. Messa – ore 11.00 recita Rosario meditato a seguire incontro Unitalsi – ore 12.00 Angelus

Sabato 26 Maggio: GENOVA – Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Prato

ore 16.00 preghiera mariana “sulle orme di S. Bernadette” – ore 17.00 recita Rosario meditato a cura di Unitalsi – ore 18.00 S. Messa

Domenica 27 Maggio: GENOVA – Cattedrale di San Lorenzo

ore 15.00 S. Messa celebrata da S.E. Card. Angelo Bagnasco