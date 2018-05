Sori. A 32 minuti dal verdetto finale. Per come si sarebbe potuta mettere non ci si aspettava di certo di dover aspettare l’ultima partita per scoprire quale sarà il destino dei granata.

Vero che l’obiettivo era la salvezza e raggiungerla senza passare dai playout sarebbe un grosso risultato, ma il Sori si è un po’ complicato la vita da solo, anche se le somme si tireranno alla fine.

Contro il Bologna arriva una sconfitta di misura, 7 a 5 in una gara ben approcciata e ben giocata dai ragazzi di mister Cipollina che, contro formazioni di caratura superiore, hanno spesso dimostrato di avere una spinta in più, lasciando il passo e gettando al vento invece battaglie alla portata.

Contro la squadra guidata da Marco Risso la decidono solo le giocate dei dei singoli, Baldinelli e Cocchi su tutti, che fanno pendere il risultato dalla parte degli ospiti. Non hanno impressionato di certo però i secondi in classifica anche se il Sori, una volta sorpassato alla fine del secondo tempo, pur recuperando, non ha dato la sensazione di poterla portare a casa.

Bene l’atteggiamento ma il risultato rimane la sconfitta e adesso, ad una partita dalla fine, con 3 punti di vantaggio sul Chiavari, l’unica cosa da fare è prendersi i punti a Camogli, terminando in bellezza e senza dover guardare al risultato degli altri.

Grinta, motivazioni superiori e la voglia di raggiungere la salvezza devono essere gli elementi da sfruttare a proprio favore. La Rari Nantes Sori sarà artefice del proprio destino.