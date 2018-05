Dalla speranza alla disperazione c’è un passo. Lo sanno a Rapallo dov’è arrivata la matematica certezza delle retrocessione diretta. Era difficile fare l’impresa a Como contro una squadra che doveva counque preservare il primo posto in classifica. Un testa coda impari per esperienza, tasso tecnico e umorale con le ruentine che per quanto rinfrancate dalla classifica dello scorso turno, erano chiamate ad un’impresa disperata.

Le rapallesi guidate da Schiaffino escono a testa alta dalla difficile trasferta in terra lariana con un ko che è di misura visto che le comasche allungano lentamente e progressivamente finendo 2-1 il primo quarto 5-3 il secondo e 7-4 il terzo mettendo i tre gol di differenza che saranno decisivi alla fine della partita perché l’ultimo periodo, anche grazie ad un massiccio turn over comasco, finisce in parità. Vince 9-6 Como che si avvia ad essere protagonista anche ai playoff, mentre Rapallo saluterà la categoria contro la Promogest domenica davanti al proprio pubblico.

Ko anche per la Locatelli che a Bologna non riesce a fare il bottino che avrebbe garantito il terz’ultimo posto matematico. Prossimo turno contro Varese che diventa quindi importante per evitare di essere agganciate dalle varesotte. A Bologna le Lontre approcciano bene alla gara prendendosi il primo periodo di gioco con Figari, Gamberini e Tedesco che firmano il 2-3 con cui si va al primo riposo.

Fatale per le liguri saranno i due tempi centrali perché la difesa genovese non riesce a tenere e complice un momento felice per le emiliane arriva un 6-4 che ribalta la situazione, ma con un break di 5-0 anche l’inerzia della gara scivola via dalle mani delle ospiti che crollano definitivamente nel terzo periodo quando, sull’8-7 per le bolognesi, arriva un terrificante 4-0 firmato Verducci, Monaco e Mata’Afa che sostanzialmente chiudono il conto. Terzo periodo che vede le squadre nuotare molto, tanti i cambi di gioco, ma anche molta la stanchezza che non precise in fase offensiva. Magra consolazione per Tedesco che firma la quarta rete rendendo meno amara una sconfitta evitabile con un po’ di attenzione in più nel terzo quarto.