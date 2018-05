Ultima giornata di regular season per la Serie A2 femminile di pallanuoto, in cui sono presenti le due squadre liguri del Rapallo e della Luca Locatelli, due formazioni che hanno affrontato entrambe al massimo l’ultima uscita stagionale. Rapallo già cosciente del proprio destino, che vuol dire retrocessione, ma che contro le sarde della Promogest vende assai cara la pelle con la curiosità della rete siglata da Matile Risso, portiere e capitano delle gialloblù che salutano col sorriso con un finale in crescendo.

Gara combattuta ed equilibrata con le sarde che vanno avanti nel primo quarto per 2-3 grazie ad una Arbus in forma smaliante. La giocatrice sarda segnerà 7 reti confermandosi come giocatrice più prolifica del torneo. Nel secondo periodo le ruentine si rifanno sotto, ma non riescono a trovare il pareggio. Implacabile Arbus come detto, che non si è fatta intenerire dalla sua ex squadra ed ha allungato ancora mandando la Promogest sul 7-9 all’ultima pausa. Inutile l’assalto finale delle rapallesi con il gol di Risso che ristabilisce momentaneamente il -1 nell’ultimo periodo, ma arrivano ancora due reti delle ospiti che fissano il parziale sull’8-11. Per le rapallesi un saluto a testa alta dalla A2.

Gara delicata invece per la Locatelli che in casa ospitava Varese, penultima a -3 dalle genovesi. Nonostante i vantaggi del pronostico, le Lontre di Carbone hanno voluto non rischiare, ed hanno dominato la partita senza problemi, potendosi concedere un finale in surplace. Molto concentrate le ragazze liguri che giocano la partita perfetta, senza sbavature in difesa e con cinica precisione sotto porta.

Primo quarto che termina 2-0 grazie alle reti di Nucifora e Tedesco con quest’ultima che si ripete in avvio di secondo periodo mettendo al sicuro il parziale. Figari confeziona il 4-0, anche se Varese si rende pericolosa sfiorando il gol, ma di fronte si ritrova una Benvenuto in grande spolvero. Nel terzo tempo succede poco, la Locatelli controlla, ma forse con mollezza e allora arriva una rete pazzesca di Benvenuto che dalla sua porta beffa la collega per il pokerissimo. Varese segna solo nell’ultima frazione con i gol di Guelfi e Daverio. Finisce 5-2 la Locatelli mantiene il terz’ultimo posto e affronterà il Volturno ai playout.

L’allenatore Carbone: “Partita controllata abbastanza bene, con moltissimo ed adeguato spazio per tutte le giocatrici in rosa, con sapiente rotazione da parte di Michele Garalti che ringrazio ancora una volta. Dobbiamo scuoterci da un torpore offensivo che a volte ci prende, troppi errori banali, favoriti anche, doveroso dirlo, da una splendida prestazione di Martina Giannoni, ma è vero anche che oggi in difesa, a partire dal portiere, abbiamo sfiorato la perfezione: non so quante volte sia successo che una squadra subisca il primo gol nella seconda metà dell’ultimo tempo ed un portiere esca avendo subito tanti gol quanti ne ha fatti dalla propria porta. Altro evento raro credo sia subire per 15 volte su 18 partite più espulsioni e rigori contro che a favore, e di queste 15 volte per 8 un numero da doppio a più che triplo! Abbiamo vinto qualche volta nonostante il direttore di gara, e questo non dovrebbe accadere mai, onestamente credo ci sia poco rispetto per il lavoro quotidiano che tecnici ed atlete fanno. Ora i playout, a questo riguardo credo che un avversario valga l’altro, e che solo l’idea di giocare eventualmente gara 3 in casa renda la nostra posizione migliore. Ma non partiremo certo pensando che il Volturno sia inferiore all’Agepi, ha giocatrici molto forti ed esperte e poi è un po’ il Genoa della pallanuoto femminile, la squadra che ha vinto i primi scudetti e che maggiormente ha contribuito alla dignità, al riconoscimento della pallanuoto femminile agli albori, ed io da sostenitore della pallanuoto “in rosa”, e da buon genoano, posso solo averne il massimo rispetto”.