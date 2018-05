Rapallo, non riesce l’impresa impossibile: in finale va l’Orizzonte

Rapallo. Il Rapallo lotta, stringe i denti, non demorde fino alla fine: ma è la corazzata Orizzonte, come da pronostico, a conquistare la finalissima che, domani, vedrà assegnare lo scudetto femminile 2018.

La prima semifinale finisce 10-3: vincono la grande qualità e l’esperienza delle catanesi ma le gialloblù, risultato a parte, fanno emergere tutte le potenzialità e quanto di buono fatto vedere durante la stagione da una squadra determinata, molto unita e con tanta qualità nonostante l’età media molto bassa. Lavi e compagne torneranno quindi in campo domani, domenica 13 maggio, alle ore 16,30, contro il Bogliasco Bene: in palio il terzo gradino del podio.

Molto soddisfatto per l’atteggiamento della squadra il coach Luca Antonucci. “Abbiamo retto benissimo per tre tempi lo strapotere di una squadra che annovera grandissime giocatrici a livello mondiale, probabilmente le migliori in circolazione – commenta -. Peccato per alcune decisioni arbitrali quantomeno dubbie che, a mio avviso, hanno condizionato in qualche modo la partita ma va bene così, considerando che la qualità e il livello dell’Orizzonte sono senza dubbio più alti dei nostri. Ora subito testa a domani, a questa finale terzo e quarto posto in cui ci giochiamo un traguardo importante: dobbiamo rimanere concentrati e con la stessa determinazione di oggi per portarlo a casa”.

La cronaca. Rapallo che, galvanizzato dalla bella vittoria di ieri contro il Milano che è valsa l’accesso alle semifinali, scende in campo con grande determinazione e abnegazione, senza farsi intimorire dalla corazzata Orizzonte: difesa attenta a contenere le forti tiratrici catanesi, che nel primo tempo violano la porta difesa da Lavi solo due volte, con Ioannou prima e con Palmieri poi.

Secondo tempo, prosegue l’atteggiamento positivo e propositivo delle gialloblù: difficile trovare spazi e andare a bersaglio complice anche la presenza tra i pali avversari di Johnson, ma le azioni d’attacco non mancano e per due volte il Rapallo sfiora il gol, prima con l’olandese Genee, poi con Silvia Avegno che colpisce il palo interno alla sinistra dell’estremo difensore statunitense. Sul versante opposto, trovano invece la via del gol Marletta in superiorità e Aiello per il 4 a 0. Il Rapallo accorcia le distanze con Gragnolati su rigore.

Terzo tempo. L’Ekipe Orizzonte forte dell’esperienza delle sue giocatrici gestisce il vantaggio e concede pochi spazi ai tentativi di controfuga del Rapallo, che tuttavia non demorde e ci prova a più riprese: con la giovane Gagliardi, beduina al centro che non va a bersaglio ma raccoglie tanti applausi di incoraggiamento, e con Marcialis dalla distanza che per poco non sorprende Johnson. Una sbavatura della difesa ligure provoca fallo da rigore al centro su Palmieri: al tiro va Bianconi che non sbaglia ed è 5-1. Accorcia il Rapallo con Marcialis in superiorità, poi ancora Bianconi e Garibotti su rigore portano il parziale sul 7-2. Tegola per le gialloblù: terzo fallo grave per Carolina Marcialis che viene espulsa per limite di falli. Uomo in più per l’Orizzonte e l’azione si conclude con la rete di Van der Sloot per l’8-2.

Ultimo quarto, Rapallo concentrato, quadrato e determinato, ma emerge il gap tra l’esperienza delle catanesi e la giovane età media delle gialloblù e superare la possente Johnson tra i pali è difficile nonostante tutto l’impegno, la grinta e le potenzialità di Lavi e compagne. Fuori anche Sessarego per limite di falli, poi arriva il gol di Van der Sloot in superiorità. A seguire, la splendida rete di Nicole Zanetta, conclusione di potenza che riesce a varcare la porta dell’Orizzonte. Risponde dalla parte opposta Lombardo, colomba e palla che si infila alle spalle di Lavi. Suona la sirena: il match si chiude sul 10 a 3.

Il tabellino:

L’Ekipe Orizzonte – Rapallo Pallanuoto 10-3

(Parziali: 2-0, 2-1, 4-1, 2-1)

L’Ekipe Orizzonte: Johnson, Ioannou 1, Garibotti 1, Bianconi 2, R. Aiello 1, Grillo, Palmieri 1, Marletta 1, Van der Sloot 2, Morvillo, Riccioli, Lombardo 1, Schillaci. All. Miceli.

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 1, Gragnolati 1, Avegno, Marcialis 1, Sessarego, Antonucci, Giustini, Van der Graaf, Cuzzupè, A. Genee, Gagliardi, Gaetti. All. L. Antonucci.

Arbitri: Ricciotti e Calabrò.

Note. Superiorità numeriche: Orizzonte 4 su 8 più 2 rigori segnati, Rapallo 1 su 6 più 1 rigore segnato. Uscite per limite di falli Marcialis nel terzo tempo e Sessarego e nel quarto.