Queeriodicals, a palazzo Ducale in mostra 140 anni di riviste gay

Genova. Sabato 26 maggio alle ore 16.00 sarà inaugurata presso la Sala Liguria del Palazzo Ducale di Genova la mostra organizzata da Arcigay Genova Queeriodicals, editoria periodica LGBT dal 1870 ad oggi dalla collezione di Luca Locati Luciani, insieme alla mostra Stonewall: The Temple, progetto fotografico (2016) di Vito Fusco.

La mostra sarà presentata dal politico e attivista LGBT Saverio Aversa, dal fotografo Vito Fusco, dal collezionista Luca Locati Luciani e dalla studiosa Michela Ravasi, introdotti dalla giornalista Laura Guglielmi.

In esposizione, per la prima volta a Genova, un patrimonio di riviste, pubblicazioni rare e fotografie che, in tempi bui per migliaia di omosessuali, hanno rappresentato l’unica voce amica. Saranno esposte inoltre fotografie attuali dello Stonewall Inn, lo storico bar in cui nel 1969 partì la rivoluzione gay che diede vita al Gay Pride.

Un omaggio al lavoro di attivisti-pionieri che sfidavano la legge per pubblicare ciclostilati e favorire il primo dibattito all’interno della minoranza gay, lesbica e trans. Una testimonianza di come, nonostante la repressione, la comunità LGBT ha sempre trovato spazi di espressione.

La mostra proseguirà fino al 2 giugno.

Orari: lun.-ven. 9.00-19.00; sab.-dom. 15.00-18.00.