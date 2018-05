Quattro liguri ai campionati europei Junior di Gravelines

Genova. Scattano sabato 26 maggio i campionati europei Junior di canottaggio a Gravelines, in Francia, e l’Italia dei responsabili tecnici Molea (maschile) e Casula (femminile) si presenta con 49 atleti (27 maschi e 22 femmine), reduci dal raduno preparatorio di Piediluco.

Saranno quattro gli atleti liguri al via della competizione: tre in forza al Rowing Club Genovese e uno alla Sportiva Murcarolo. Dopo le ottime prestazioni ai meeting nazionali e al Memorial d’Aloja, Maria Ludovica Costa affronterà la rassegna continentale Under 19 nella specialità del doppio assieme ad Ilaria Corazza (Ausonia).

Giada Danovaro gareggerà nell’otto mentre il compagno di squadra Alessandro Calder sarà al timone del 4 con. A bordo del 4 senza, invece, prenderà il via Alessandro Bonamoneta, anch’egli reduce da prove altamente confortanti.