Quarant’anni dalla legge Basaglia, il gruppo Pd a Tursi: “Attendiamo seduta monotematica su salute mentale”

Genova. Quella dal 7 al 13 maggio a Genova sarà una settimana importante per ricordare i quarant’anni della legge Basaglia (legge 180), grazie al ricco programma di eventi organizzati da Comune e Università di Genova.

“Come Gruppo consiliare del PD in Comune a Genova cercheremo di partecipare a molte di queste iniziative per approfondire il tema della salute mentale, cogliere spunti e riflessioni significative con l’obiettivo di costruire proposte politiche nuove e adeguate alle esigenze dei cittadini anche in questo ambito” si legge in una nota del gruppo.

“Siamo in attesa di conoscere dal presidente del Consiglio comunale la data della seduta monotematica dedicata alla salute mentale, nel corso della quale chiederemo un coinvolgimento del Comune per rivedere le politiche sociali, soprattutto lavorative e abitative, dell’Amministrazione a favore di chi è più in difficoltà” dicono i consiglieri.

“La seduta sarà anche l’occasione per affrontare nuovamente la questione della neuropsichiatria infantile, nell’ambito della riorganizzazione dei consultori, rispetto alla quale attendiamo ancora una risposta dall’assessore Francesca Fassio”.