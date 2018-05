Genova. Protesta fuori da palazzo Tursi, dove si sta svolgendo il consiglio comunale di Genova. Ad animarla alcuni esponenti di Cgil e Fiom che non sono riusciti a entrare a causa dell’esaurimento dei posti sugli spalti in aula rossa e che hanno urlato slogan contro il sindaco.

Dopodiché hanno deciso di muoversi in corteo verso via Roma per bloccare il traffico.

Foto 2 di 2



In via Garibaldi sono rimasti, al momento, altri esponenti della sinistra e dei sindacati oltre ad attivisti di Genova Antifascista.

Dopo circa mezzora la situazione è tornata alla normalità.