Genova. Ultime squalifiche della stagione per il girone B di Promozione.

Luca Amorfini (Forza e Coraggio) dovrà saltare tre partite in quanto espulso perché “ammonito per proteste, si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento fortemente intimidatorio, urlandogli in faccia un’ulteriore protesta; alla notifica del provvedimento di espulsione, ingiuriava il direttore di gara per tre volte, urlando”.

Federico Fiocchi (Cadimare) e Francesco Macera (Forza e Coraggio) sono stati squalificati per due turni.

Mirko Chioino (Casarza Ligure), Lorenzo Orecchia (Angelo Baiardo) e Lorenzo Mangini (Real Fieschi) sono stati fermati per una gara.

La classifica marcatori finale:

20 reti: Lombardini (Real Fiumaretta).

18 reti: Verona (Colli Ortonovo).

15 reti: Paterno (Golfo ProReccoCamogliAvegno).

14 reti: Provenzano (Angelo Baiardo), Akkari (Little Club G. Mora).

13 reti: P. Gatto (Little Club G. Mora), Casella (Real Fieschi).

12 reti: L. Rosati (Angelo Baiardo).

11 reti: Cantoni (Forza e Coraggio).

10 reti: Ilardo (Athletic Club Liberi), Gandolfo (Real Fieschi), Pesare (Forza e Coraggio).

9 reti: Incerti (Goliardicapolis), Fassone, Grezzi (Athletic Club Liberi).

8 reti: S. Rosati (Colli Ortonovo), Traversaro (Casarza Ligure), Marasco (Rivasamba).

7 reti: Salku (Magra Azzurri), Mossetti, Bianchino (Angelo Baiardo), Zucca (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Flagiello, Anselmo (Don Bosco Spezia).

6 reti: D. Barbieri (Casarza Ligure), M. Valletta (Don Bosco Spezia), Raiola (San Cipriano), G. Nicolini, Fontana (Rivasamba), Zani (Little Club G. Mora).

5 reti: Pannone (Don Bosco Spezia), F. Valletta (Real Fiumaretta), Shqypi (Magra Azzurri), N. Cucurnia (Colli Ortonovo), M. Aprile, Di Pietro (Athletic Club Liberi), Siani (San Cipriano), Rossetti, Biasi (Cadimare), Musico (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Salano (Rivasamba).

4 reti: Ronconi, Ruffino (Real Fieschi), Amorfini (Forza e Coraggio), Cataldo (Athletic Club Liberi), Sattin, Di Meo (Goliardicapolis), Costa, Massaro (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Dell’Ovo, Desogus (Cadimare), Ferdani (Don Bosco Spezia), Leonini, Michi (Magra Azzurri), Angotti (Angelo Baiardo), Coldani (Casarza Ligure), L. Corallo (Little Club G. Mora), Garrasi, Tuvo, Arnulfo (Rivasamba).

3 reti: M. Cucurnia (Colli Ortonovo), Grosso (Athletic Club Liberi), Sorlino (Goliardicapolis), Owusu Ansah (Rivasamba), Villa, Duman Granja, Ottonello, Turrini (San Cipriano), Grassi (Ronchese), G. Esposito (Forza e Coraggio), Marchi (Magra Azzurri), Ragonesi (Real Fiumaretta), Spalletta, Brunelli, Busi, Sanna (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Ibba (Don Bosco Spezia), Manzi, G. Poggi (Angelo Baiardo), Seb. Agrifogli (Cadimare).

2 reti: Ratto, Moscamora (Ronchese), Capitani, N. Lorenzini (Colli Ortonovo), Porro (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Rizqaoui, E. Burdo (San Cipriano), Campagni (Forza e Coraggio), Favilli, Sanni, Barabino (Little Club G. Mora), Pimentel, N. D’Amelio, Guazzi (Casarza Ligure), A. D’Imporzano, Fiocchi, Musetti, Conti, D. Antonelli (Cadimare), Romiti, Franceschini (Real Fiumaretta), Simonetta, Milici (Angelo Baiardo), Bonadies, Scano, Molinari, Novaresi (Goliardicapolis), Vottero, A. Foppiano (Rivasamba), J. Antonelli (Magra Azzurri), Mangini, Cesaretti (Real Fieschi), A. Nicolini, Bertocchi (Don Bosco Spezia).

1 rete: Giuntoni (Real Fiumaretta), De Mattei, Falsini, F. Gatto, Terribile, Peso (Little Club G. Mora), Stilo, Paolessi, Friedman, Fili, Zanforlin, Vulpes, Doga (San Cipriano), Alvarado Rosero, Alagona, Revello (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Russo, Vigiani, Sam. Agrifogli (Cadimare), Guerra, Briozzo, Merialdo (Angelo Baiardo), Manenti, Sbarra, Valentini, Mencatelli, Salamina (Magra Azzurri), Ingenno, Sabri Anas, Bottino, Frulli, Grandoni (Ronchese), Filippone, M. Raso, Dronti, Sarno, S. Aprile (Goliardicapolis), Garibotti, Gambino, Sacchelli, Uras, N. Lorenzini, Forieri, Manfredi (Colli Ortonovo), Al. Mecherini, Angeli, Fiocchi, Bertocchi, Azzaro (Don Bosco Spezia), Boasi, Pagano (Athletic Club Liberi), Macera, Laudicina (Forza e Coraggio), Casassa, Perrucchio, Fed. Bacigalupo, Cuneo, Pecaj, Dasso (Real Fieschi), Massaro, P. Oneto (Casarza Ligure), Pezzi, Latin, Coldani, Monteverde (Rivasamba).

Autoreti: Villa (pro Casarza Ligure), Al. Mecherini (pro Little Club G. Mora), E. Burdo (pro Real Fiumaretta), Capetta (pro San Cipriano), Giuntoni (pro Don Bosco Spezia), Manzi (pro Goliardicapolis), Capitani (pro Real Fieschi).