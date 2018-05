Pro Recco Rugby: 50 anni e non sentirli

La Pro Recco Rugby nel 2018 compie 50 anni e questo importante e tondo compleanno è stato festeggiato sabato 5 maggio con una giornata divisa in due parti e pensata per ritrovarsi, ricordare, emozionarsi e divertirsi tutti insieme.

Celebrazioni iniziate nella mattinata presso il Municipio di Recco, dov’è andata in scena la parte più istituzionale e al contempo storica e nostalgica della giornata, con un incontro che ha visto intrecciarsi i ricordi di giocatori di ogni epoca, un momento letterario a tema ovale con il giornalista e scrittore Marco Pastonesi e lo scrittore Danilo Catalani, la testimonianza di un ex Squalo che sta avendo una brillantissima carriera, cioè Roberto Tenga, ora alle Zebre di Parma, e gli interventi di autorità comunali e sportive quali il Vicesindaco Gianluca Bucilli, il Delegato del CONI Liguria Giuseppe Raiola e il Presidente della FIR Liguria Oscar Tabor che ha donato al Presidente biancoceleste Roberto Libè una targa.

Per la Pro Recco Rugby, presenti gli attuali dirigenti della società, capitanati dal presidente Roberto Libè e dal presidente onorario Maurizio Tossini, oltre allo staff tecnico e operativo, ai giocatori della prima squadra, ad una rappresentanza dei bambini e ragazzi delle giovanili e della Cadetta, della squadra old ed anche della neonata squadra femminile. Graditissima presenza è stata quella del “Caimano” Eraldo Pizzo, sempre attento e presente per tutto lo sport recchelino.

Molto significativo, emozionante ed anche curioso e divertente è stato il momento delle “vecchie glorie” che, con Andrea Carretti a gestire e moderare l’evento, si sono tuffate nel passato e hanno riportato alla mente e condiviso con la platea i loro ricordi, dalle origini della Società fino agli anni più recenti. Fra coloro che hanno vissuto i primi, pionieristici momenti della Pro Recco Rugby, hanno preso la parola Gianni Grancelli, Gianfranco Gallian, Nino Battaglia, Carmelo Conforto, Giandomenico Quadrone, Giovanni Merella e Michele Cipriani e poi, per le epoche successive, hanno condiviso i loro ricordi ed emozioni Davide Negro, creatore del logo “Squarecco” che ne ha mostrato gli schizzi originali, Mario Androne e Alberto Peri e, per il presente ed il recentissimo passato, Bastien Agniel, capitano della prima squadra e protagonista degli ultimi anni e dell’ascesa che ha portato i colori biancocelesti a disputare tre finali di serie A in quattro stagioni, tra il 2012 e il 2016.

Con loro, quali protagonisti della storia biancoceleste oltre che attuali vertici, hanno preso la parola e hanno partecipato al tuffo nel passato e nei ricordi anche Roberto Libè e Maurizio Tossini. I “pionieri” hanno ricordato la fondazione della società e la realizzazione del campo, che nasceva come spazio per il materiale di scarto della costruzione dell’autostrada e che dunque, per anni, ha richiesto ai giocatori che fosse parte integrante dell’allenamento l’opera di togliere le pietre dal fondo, e hanno raccontato ai più giovani anche che i primi spogliatoio erano stati costruiti con assi di scarto prese persino da vecchie cabine da spiaggia.

Mario Androne, fratello di Carlo al quale è dedicato il campo dove giocano gli squali, ed ex nazionale, si è emozionato, così come Davide Negro e Alberto Peri, attuale team manager della prima squadra che, con indosso la maglia della storica promozione in serie A nel 2003. Non poteva mancare un momento di saluto e commemorazione per chi non c’è più, per chi ha fatto parte del mondo Pro Recco Rugby, ma non ha potuto vedere tutto quel che è stato fatto, cosa la società è diventata e continua a fare, e non ha potuto vedere questa bella festa per il mezzo secolo.

Tra gli altri, sono stati ricordati ed applauditi Carlo Giomi ed Antonio Ferro, considerati a tutti gli effetti i fondatori della Pro Recco Rugby nel lontano 1968, Ermanno Bertamino, la cui tragica fine ha segnato e unito un’intera generazione di giocatori biancocelesti, Antonio Venturelli, il presidente del campo sintetico e di passi importanti verso la struttura e gestione attuali, Nello Bandinelli, un vero papà per tantissime annate di atleti di ogni categoria e, il più citato di tutti nei ricordi di chi ha preso la parola per raccontare un pezzetto di storia e di aneddoti, Roberto Besio.

Nel pomeriggio la festa si è spostata al campo Carlo Androne dove attuali atleti della società, ex giocatori ed appassionati di rugby di ogni età hanno dato vita a un torneo di touch rugby vinto dalla squadra dei “Terminator”. Con la regia di Carlo Gatti, squadre a ranghi del tutto eterogenei per quanto riguarda età e carriere ovali si sono sfidate in partite avvincenti e piene di divertimento e sorrisi.

La giornata di festa del 5 maggio aveva avuto anche un “antipasto”, cioè la partecipazione, attraverso i social network, di tantissimi ex giocatori che, da ogni dove, hanno postato foto legate ai loro ricordi biancocelesti, con l’hashtag #proreccorugby50. Allo stesso modo, hanno partecipato alle celebrazioni amici ed avversari, club di ogni categoria e, con un post social molto bello, anche i Lyons Piacenza, storici avversari degli Squali nelle annate dei play off.