Recco. Tutto facile per la Pro Recco che nella 25ª giornata di campionato espugna Trieste con un perentorio 5 a 18.

Partita in discesa alla Bianchi: i biancocelesti, privi di Echenique squalificato, vanno a segno tre volte nei primi novanta secondi, doppio Di Fulvio e Ivovic, e al cambio campo conducono 3-9.

Nei successivi sedici minuti la squadra di mister Vujasinovic prende il largo, segna altri nove gol ai padroni di casa e chiude sul più 13. Miglior marcatore Di Fulvio autore di cinque reti; triplette per Ivovic e Figari

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Pro Recco 5-18

(Parziali: 1-4, 2-5, 0-4, 2-5)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Ferreccio, A. Giorgi, Giacomini 1, Gogov 2, Mladossich, Vico 1, Spadoni, Blazevic, Mezzarobba 1, Persegatti. All. Brazzatti.

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 5, E. Caliogna 1, Bruni, Molina 2, Bodegas 1, A. Ivovic 3, Figari 3, F. Filipovic 1, Aicardi 2, N. Gitto, Volarevic. All. Vujasinovic.

Arbitri: L. Bianco e Nicolosi.

Note. Nessuno uscito per limiti di falli. Superiorità numeriche: Trieste 2 su 6, Recco 5 su 6 più 1 rigore segnato.

Dopo le squadre qualificate e i relativi accoppiamenti, ecco delegati e arbitri che prenderanno parte alla final eight di Champions League organizzata dalla Pro Recco alle piscine Sciorba dal 7 al 9 giugno.

Delegati: Gianni Lonzi (ITA), Dejan Perisic (SRB), Angel Moliner (ESP). Arbitri: Sebastien Dervieux (FRA), Matan Schwartz (ISR), Peter De Jong (NED), Radoslaw Koryzna (POL), Adrian Alexandrescu (ROU), Sergey Naumov (RUS), Vojin Putnikovic (SRB), Boris Margeta (SLO).