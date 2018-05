Pro Recco, 24 reti all’Alphen: nei quarti di finale ci sarà il Brescia

Recco. Sarà derby italiano, Pro Recco contro Brescia, nei quarti di finale di Champions League in programma giovedì 7 giugno alla piscina Sciorba di Genova.

È questo l’esito dei due gironi che si sono conclusi ieri. I biancocelesti di mister Vujasinovic hanno fatto una passerella in Olanda sconfiggendo l’Alphen, ultimo con zero punti in classifica, per 5-24. Miglior marcatore della gara Guillermo Molina, autore di cinque reti; quattro segnature a testa per Aicardi, Mandic e Bodegas.

La formazione è praticamente quella titolare: bisogna rodare il team in vista della fase clou della stagione. Tra i giovani viene scelto Bruni. I liguri realizzano sei reti per tempo, senza mai tirare i remi in barca.

Oltre alla sfida tra Pro Recco e Brescia, i quarti di finale della Sciorba metteranno di fronte: Olympiakos contro Spandau 04 Berlino, Jug Dubrovnik contro Szolnoki, Barceloneta contro Eger.

Il tabellino:

AZC Alphen – Pro Recco 5-24

(Parziali: 1-6, 1-6, 2-6, 1-6)

AZC Alphen: Urosevic, Coric 1, T. De Mey, Ivosevic, Stienstra 1, S. De Mey, Van Gulik, Van Mil 1, Mandolini, Miralis, Indijic 1, M. Filipovic 1, Smith. All. Stevanovic.

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Mandic 4, Bruni, Molina 5, Bodegas 4, A. Ivovic, Echenique 2, Figari, F. Filipovic 1, Aicardi 4, N. Gitto 2, Volarevic. All. Vujasinovic .

Arbitri: R. Garcia (Sui) e Franulovic (Cro).

Note. Nessuno uscito per tre falli. Superiorità numeriche: Alphen 1 su 3, Pro Recco 5 su 7.

La classifica finale del girone B: Pro Recco 39, Eger 31, Szolnok 30, Spandau Berlino 25, Jadran Herceg Novi 20, Steaua Bucarest 12, Sabadell 9, AZC Alphen 0.