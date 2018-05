Pris, giocherellona di 11 mesi e va d’accordo anche coi gatti: cerca casa

Genova. Torniamo al canile Dogsville in Val Bisagno, in passo rio Canate, per la rubrica quotidiana di Genova24 #portamiacasa. In collaborazione con volontari e strutture vi presentiamo alcuni amici a quattro zampe cui la vita, finora ha riservato poca fortuna.

Oggi, a cercare casa e famiglia, è Pris, una cucciolona di 11 mesi, compatibile con tutti (gatti compresi) piena di voglia di giocare e di conoscere, è una taglia medio/grande.

Salvata dal canile di Palermo, ora Pris si trova a Genova in cerca di adozione. Per informazione contattare Buoncanile al 333.1140022, info@buoncanile.it, www.buoncanile.it