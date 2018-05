Pra’, torna “Profummo de Baxaicò”, la festa dedicata al basilico

Genova. Torna per la 21esima edizione la kermesse praese dedicata alla pianta genovese per eccellenza, il basilico. Stiamo parlando di “Profummo de Baxaicò”, una tre giorni piena di eventi, tra grande cucina, moda e musica.

Ecco il programma degli appuntamenti tra il 18 e 20 maggio

Venerdì 18 maggio:

ore 14: laboratorio Mani in pasta in collaborazione con lo chef Tina Cosenza del ristorante Teresa. Partecipano gli alunni della scuola Thouar.

ore 17: Basilico Party, presentazione dell’aperitivo al profummo de baxaicò a cura dell’istituto alberghiero Nino Bergese. Piano bar a cura di Marco Effe.

ore 19: apertura stand gastronomici

ore 21: Your Swing & The Nine Pennies, serata di musica e balli swing

Sabato 19 maggio

ore 10.30: da La prova del cuoco Daniele Reponi, il maestro del panino inventa il Pra’nino.

ore 12: apertura stand gastronomici

Ore 15: dimostrazione di pesto al mortaio per i bambini, in collaborazione con Gianni Bruzzone Baccicin du Caru.

ore 16: gara di pesto al mortaio per adulti. Memorial Giacomo Profumo Pirolin (massimo 30 partecipanti, iscrizioni aperte tramite Facebook e presentandosi, dalle ore 15, in Piazza Sciesa)

ore 17: Basilico Party, aperitivo al profummo de baxeicò a cura dell’istituto alberghiero Nino Bergese. Piano bar a cura di Marco Efffe.

ore 19: apertura stand gastronomici

ore 21: Franca Lai e Matteo Merli, la band dei Belli: concerto musica folk genovese.

ore 23.30: fuochi d’artificio Pim Pum Pam Pesto sulla fascia di rispetto di Pra’.

(Nella foto Anna Maria Castello e Stefano Bruzzone)

Domenica 20 maggio

ore 9: stand di prodotti tipici artigianali e gastronomici

ore 11 presso la Fascia di Rispetto (attracco nave bus): Aspettando il basilico…intrattenimento musicale a cura della Pra’ Junior Band.

ore 11.30 fascia di Rispetto (attracco nave bus): Terra e mà, il basilico, arrivato via mare, viene accompagnato dal corteo a tema per le vie di Pra’ sul green carpet con arrivo in piazza Sciesa accolto dai Campanari.

ore 12: apertura stand gastronomici

ore 15.30: torneo di bocce Basilico Quadro in via Fusinato e nei Risseu. Iscrizioni aperte a tutti a partire dalle ore 15 in piazza Sciesa. Ai primi 3 classificati, un gustoso premio.

ore 17.30: premiazione vetrina più bella a tema. Memoria Giuseppe Sacco Pino.

ore 18: Basilico Party, aperitivo al profummo de baxeicò a cura dell’istituto alberghiero Nino Bergese. Piano bar a cura di Marco Efffe.

ore 19: apertura stand gastronomici

ore 21: Carlo Denei presenta la nuova canzone sul pesto.

ore 21. 30: concerto di Simon Dietzsche.

Per chi raggiunge la location in macchina, l’organizzazione consiglio il parking della stazione.

Per maggiori informazioni ecco la pagina facebook dell’evento