Pra’: pesa 180 kg, i vigili del fuoco la portano all’ambulanza con l’autoscala

Genova. Soccorso particolarmente laborioso per il personale del 118 questa mattina in via Stassano a Pra’: per trasportare una signora di 82 anni all’ospedale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Multedo.

L’intervento dei pompieri è stato necessario perché la signora pesa circa 180 kg. Sul posto il caposquadra ha optato per far intervenire l’autoscala e procedere con l’evacuazione dalla finestra.

L’operazione ha così permesso di far scendere al piano strada la paziente nel modo meno traumatico.