Pra’, dal 18 al 20 maggio torna il Festival del Basilico

Genova. Dal 18 al 20 maggio a Genova-Pra’ torna il Festival del Basilico – Profummo de Baxaicò. Protagonista assoluto dell’edizione numero 21 sarà il basilico di Pra’, coltivato nelle rinomate serre della località dell’immediato ponente genovese. In programma stand gastronomici, musica, rievocazioni a tema, gare di pesto al mortaio, laboratori di cucina e tante piacevoli iniziative per grandi e piccini.

In occasione della manifestazione, nell’intento di dare risalto all’evento e contribuire alla celebrazione di una tra le più rinomate eccellenze locali, grazie all’assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato del Comune di Genova, le stazioni ferroviarie di Genova Principe e Brignole, che in occasione di Euroflora erano state abbellite con aiuole di fiori e piante, verranno arricchite con piantine di basilico, l’oro verde di Pra’.

“Questo Festival racconta come l’intera filiera del pesto, dalle serre di Pra’ alla tavola dei ristoratori, porti in tutto il mondo il profumo e l’arte del saper fare della nostra terra – dichiara Paola Bordilli, assessore al Turismo, commercio e artigianato – sono contenta di poter sostenere e collaborare alla realizzazione di momenti come questo di forte valorizzazione delle produzioni, dell’artigianato e del commercio genovese che vede, tra gli altri, coinvolto anche il CIV della zona”.

“Profummo de Baxaicò – commenta Anna Maria Castello, presidente del Comitato per la valorizzazione del Ponente – è una manifestazione che mette al centro l’eccellenza della nostra Pra’. Invitiamo tutti a venire a Pra’ dal 18 al 20 maggio per scoprire il nostro territorio: oltre al basilico, il mare, il verde, le tradizioni e la voglia di stare insieme”.