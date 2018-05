Portofino, sub colta da malore e canoisti incagliati negli scogli: doppio soccorso in mare

Genova. Doppio intervento questa mattina per altrettanti soccorsi in mare per la guardia costiera.

Nel primo caso la chiamata alla sala operativa è arrivata intorno alle ore 11.45. La segnalazione riguardava la presenza di un sub presumibilmente in pericolo di vita nei pressi di “Cala degli Inglesi”, all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino. La donna, che stava facendo diving insieme ad un gruppo di subacquei di un centro genovese, ha accusato quasi subito un malore, comunemente detto “narcosi d’azoto”, ed è risalita in superficie. I soccorsi sono stati attivati dall’unità che li accompagnava ed è stato pertanto allertato immediatamente l’equipaggio della motovedetta S.A.R. CP883 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure. Dopo alcuni minuti i soccorritori della Guardia Costiera hanno prestato i primi soccorsi e la donna, aiutata dalla somministrazione di ossigeno puro, si è prontamente ripresa e ha rifiutato ulteriore assistenza sanitaria, rientrando con il suo gruppo di subacquei al Porto di Genova.

Secondo intervento intorno alle 13.30 per due giovani canoisti incagliati su uno scoglio. La segnalazione è arrivata da un passante. Vista la difficoltà di manovra per la presenza di scogli affioranti sempre sotto il coordinamento della sala operativa è stato impiegato il battello veloce A96 dell’ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita. L’equipaggio ha individuato i due ragazzi milanesi aggrappati su uno scoglio, infreddoliti a causa delle basse temperature dell’acqua nonché della fredda brezza insistente in quella zona di mare. Dopo le prime cure, i due ragazzi, in buono stato di salute e solamente impauriti, sono stati accompagnati in spiaggia dai militari dove ad attenderli c’erano i genitori.