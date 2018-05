Porto, multa a Gnv per l’autoproduzione: ma la compagnia si difende: “Accordi con Culmv”

Genova. E’ il primo caso dopo l’accordo siglato tra sindacati, operatori, autorità portuale e capitaneria e tutte le parti interessate sul tema dell’autoproduzione due giorni fa, dopo lo sciopero di venerdì scorso.

Ma a seguito del verbale redatto dalla capitaneria di porto di Genova a Grandi navi veloci per autoproduzione, la compagnia afferma: “L’episodio si inquadra nell’ambito di un’intesa tra GNV e CULMV, che in assoluta trasparenza prevede l’espletamento diretto da parte di GNV, in piena sicurezza da parte di personale formato e attraverso l’applicazione di specifiche procedure condivise, delle attività di rizzaggio e derizzaggio in occasione di certuni scali in cui è prevista la movimentazione di volumi limitati”.

E’ stato fissato un incontro di aggiornamento tra le parti anche in previsione delle attese informative da parte dell’AdSP.