Genova. Robin cerca casa! dolcissimo meticcio di un anno, viene dalla Sicilia, è una taglia media, mix pastore. Microchippato e vaccinato.

Timido inizialmente, ha bisogno di conoscere per riuscire a fidarsi. Compatibile con i suoi simili, alla quale si affida molto.

Non è adatto a vivere in un contesto cittadino, per lui stiamo cercando una casa in zona tranquilla, una famiglia pronta a comprendere le sue iniziali difficoltà e sarebbe bellissimo avesse un altro cane con la quale stringere una bella amicizia.

“Venite a conoscerlo a Genova – dicono i volontari di Buoncanile – contattateci per informazioni al 3331140022 o via mail info@buoncanile.it.”. Il parco Dogsville si trova in Valbisagno.