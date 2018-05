Pontedecimo, Tir “incastrato” in via Coni Zugna, traffico bloccato e viabilità in tilt

Genova. Non è la prima volta che succede, e le conseguenze sono pesanti per la viabilità e vivibilità di Pontedecimo: un lungo camion articolato si è incastrato nella zona di via Coni Zugna nel tentativo di passare.

Come prevedibile la zona si è immediatamente bloccata, non lasciando scampo ai “malcapitati” automobilisti che in questi minuti stanno transitando per le vie di Pontedecimo per recarsi al lavoro o a scuola.

Su facebook è scattato il consueto tam-tam di commenti: c’è chi fa notare come sia bloccata tutta la zona di Santa Marta, e la strada superiore, e c’è chi fa notare come sia presente il by pass, ma chiuso per inagibilità “per errori di costruzione, tanto poi in coda ci siamo noi”

(Foto di Paolo Campora)