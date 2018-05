Genova. Quella piccola struttura in cemento era inutilizzata da così tanto tempo che persino gli anziani del quartiere non ricordano bene a che cosa servisse – un’edicola? un fioraio? – adesso sarà demolita.

Siamo sul ponte Dadomo a Pontedecimo, in Valpolcevera dove sono iniziati i lavori di smantellamento del manufatto in stile razionalista, ormai simbolo di degrado. Al suo posto sarà realizzata una piccola piazzetta in porfido con nuove ringhiere, anche per evitare il parcheggio improprio di autovetture.

Foto 2 di 2



“Un preciso impegno, una promessa per Pontedecimo che come Municipio V Valpolcevera abbiamo mantenuto – scrive su Facebook il presidente Federico Romeo, in questi giorni al centro dell’attenzione per via del presunto scontro con il sindaco Bucci – fatti concreti per il nostro territorio, avanti insieme”.