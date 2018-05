Genova. Sei volanti della polizia, la polmare, un’auto civetta, almeno 15 agenti impegnati in un maxi blitz a ponte Parodi, nella zona della vecchia Darsena di Genova, per quello che si è poi rivelato un falso allarme.

Nel primo pomeriggio al 112 è arrivata una chiamata da uno sconosciuto. L’uomo chiedeva aiuto perché, raccontava, si era trovato in uno stabile con diversi stranieri e si era sentito minacciato.

Sul posto – un edificio abbandonato utilizzato come riparo da senza fissa dimora ma anche come “fumeria” di crack – arrivano, in pochi istanti, le forze dell’ordine. Trovano però soltanto una persona, una donna.

L’uomo che ha chiamato la polizia è stato rintracciato e portato in questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria poiché irregolare sul territorio nazionale.