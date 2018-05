Genova. Festa grande per il calcio a cinque ligure: il CDM futsal genova è infatti stato promosso in Serie A2 al termine della sfida odierna del secondo turno dei playoff della Serie B contro l’Olimpia Regium.

Il team genovese, guidato nella seconda metà della stagione da Michele Lombardo, aveva concluso al terzo posto il girone C della Serie B, conquistandosi così lo spazio per i playoff. Dopo il primo turno, ecco la sfida andata e ritorno contro il team di Reggio Emilia, che nel girone C aveva conquistato il secondo posto. Il 3-3 dell’andata, a Genova, aveva lasciato aperta la speranza, con la consapevolezza del bisogno di una grande impresa nel ritorno.

Lombardo oggi pomeriggio ha portato in campo e in panchina Pozzo, Lombardo, Foti, Ortisi, De Jesus, Piccareta, Ricchini, Mannone, Luan Costa, Solano Gutiérrez, Sacco e Mazzariol, squadra solida e sperimentata durante la stagione, con capitan De Jesus capace di dare la carica emotiva e sportiva necessaria al successo. L’Olimpia Regium ha risposto con Bartolotta, Arduini, Brindani, Billouche, Ederson, Beatrice, Avino, Pittella, Della Grotta, Ruggiero, Halitjaha, Nutricato.

Il team genovese è partito forte, schiacciando subito i padroni di casa e imponendo il suo gioco, portandosiquindi sopra 2-0 grazie a una doppietta di Mazzariol, per chiudere poi la prima frazione sul 3-2, con la terza rete di Ricchini e il team di Reggio Emilia in parziale rimonta.

Nel secondo tempo subito in gol Foti per il 4-2, quindi il rigore di Ortisi e il terzo gol di Mazzariol per il definitivo 6-3, che sancisce la promozione in Serie A2 per la squadra di vertice del calcio a cinque ligure.

La sfida per la prossima stagione sarà ancora accresciuta: il team ligure ha ben figurato nel campionato di Serie B durante la stagione, ma ci sarà sicuramente bisogno di ulteriore lavoro per rinforzare il team e affrontare impegni così impegnativi come quelli conquistati durante quest’anno entusiasmante.