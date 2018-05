Pizetta primo acquisto CDM per la A2: confermati Lombardo e Mazzariol

Genova. Festa promozione già archiviata e testa concentrata sulla Serie A2 della prossima stagione per il CDM futsal Genova: la nuova categoria lancia nuove sfide e il calciomercato a cinque è già iniziato.

La prima mossa del CDM è stata la conferma di mister Michele Lombardo che, subentrato a metà stagione, nell’ora più buia, sarà alla guida anche dell’avventura in Serie A2.

Confermato sotto contratto anche Joao Paolo Mazzariol, che non sarà il solo talento a vestire il biancoblù CDM nella prossima stagione: il primo grande acquisto è stato quello di Eriel Pizetta, in arrivo dall’Odissea calcio a cinque di Rossano. Italobrasiliano classe 1990, Pizetta ha già vestito le maglie di Pesaro, Acireale, Rossano e Napoli (in Serie A).

A Genova, però, è anche tempo di saluti: lasciano il CDM, infatti, Luan Costa e Santi Offidani, tra gli artefici della promozione. “Ringraziamo Luan e Santi per l’impegno profuso e per l’emozioni che hanno saputo regalare a tutto l’ambiente – ha scritto il direttore generale del CDM Mino Paoletti sulla pagina Facebook del team – Società e staff tecnico ringraziano, soprattutto, per il bagaglio umano e professionale messo a disposizione di tutti noi. Auguriamo il meglio, a Costa e Offidani, per il prosieguo della loro carriera sportiva”.