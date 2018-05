Piazza della Vittoria, smantellato dormitorio dei portici. Garassino: “Prossima settimana Sestri Ponente”

Genova. Ancora una volta il dormitorio dei portici di Piazza della Vittoria è stato smantellato, in un’operazione della Polizia Locale atta a contrastare il fenomeno dei lavavetri della Foce.

Oltre alla pulizia dell’area, sono stati elevati alcuni verbali ai deiversi lavavetri che “operano” ai semafori della zona, con sequestro di qualche “attrezzo del mestiere” disseminato nei pressi di Corso Torino: “Abbiamo applicato il codice della strada – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – soprattutto visto le decine di segnalazioni di cittadini che denunciavano un atteggiamento insistente di alcuni soggetti, con sputi e aggressioni verbali”.

L’operazione fa parte di un Ordine di Servizio pensato per arginare le situazioni di degrado; l’accampamento di Piazza della Vittoria è connesso con il fenomeno dei lavavetri: “Sono le stesse persone che di giorno stanno ai semafori e che hanno scelto i portici sotto il palazzo dell’Eni come rifugio”.

Non sarà un intervento una tantum: “Il nostro obiettivo è quello di evitare che i fenomeni diventino poi ingestibili – spiega l’assessore – per cui interverremo ancora per evitare che la situazione degeneri ancora”. Prossimo obiettivo? “Settimana prossima ci occuperemo di Sestri Ponente, dove ci sono state segnalate situazioni che è meglio gestire sul nascere”.