Pesce crudo, a Eataly sbarca un manifesto (e un menù) attento all’ambiente

Genova. Anche a Eataly Genova sbarca il Manifesto del Crudo, una carta d’intenti creata dallo chef della catena Enrico Panero, e che raccoglie principi di sostenibilità, salubrità, gusto e cultura mediterranea.

Venerdì 25 maggio dalle 18 l’inaugurazione della Terrazza sul Porto avrà un menu della serata proprio a base di crudi di pesce, bollicine e cocktail. Per l’occasione ci sarà la musica dal vivo del pianista Filippo Cuomo Ulloa.

Ma evento a parte, Eataly Genova ha promosso e sostenuto in prima linea, per un anno, la campagna di raccolta fondi a favore della Tonnarella di Camogli, antico sistema di pesca Presidio Slow Food, da pochi giorni tornata a pescare nell’area marina protetta di Portofino, ha al suo attivo numerosi corsi e appuntamenti didattici per adulti e bambini sul mondo del mare e sceglie, da sempre, un pescato sostenibile, di stagione, di prossimità e pescato con attenzione alle taglie minime e con attrezzi e sistemi che minimizzano il danneggiamento dell’ecosistema marino. Ecco perché mangiare pesce è una cosa seria.

Oggi Eataly Genova si arricchisce di una proposta di ristorazione che, tenendo presente i principi citati, e aggiungendo i fattori di bontà, dati dalla qualità del pesce e dalle marinature leggere, di salubrità, per via del ciclo vitale breve dei pesci serviti e di sicurezza, per la rigorosa pratica dell’abbattimento a meno 20° C per 24 ore, porta ancora di più il sapore del Mar Ligure nel punto vendita e ne sottolinea il legame con la nostra cultura mediterranea.

Quindi, traducendo in menù: pescato del giorno proposto al naturale, semplicemente con olio extravergine d’oliva e sale integrale siciliano, oppure con marinature fatte al momento a base di limone, zenzero e pepe rosa, maggiorana e olive, salicornia e finocchietto e servito in piccoli piatti d’assaggio, perfetti per un aperitivo, o nei classici plateaux. Come alternativa è possibile mangiare un piatto scelto dal menu dell’acciugheria che prevede la scelta tra le acciughe fresche di Levante, pescate dalla Cooperativa Camogli, oppure di Ponente, fornite da Ligurpesca, e altre possibilità come le acciughe fresche infarinate e fritte, quelle lavorate in crocchetta, gli spaghetti con acciughe e naturalmente il classico abbinamento acciughe e burro o accompagnate da salse e marinature ideate da Marco Visciola, talentuoso chef de Il Marin.

Il 90% delle specie ittiche del Mediterraneo è in declino e la causa principale è la pesca eccessiva e distruttiva. Occorre imparare a consumare pesce in modo consapevole puntando a qualità e sostenibilità. Fare scelte responsabili nel momento dell’acquisto o del consumo significa impegnarsi per il futuro del mare adottando uno stile di vita virtuoso che si può insegnare, nel segno del gusto, anche alle giovani generazioni.