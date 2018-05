Perso sull’Altavia, turista finlandese recuperato grazie all’elicottero Drago e al 112 “poliglotta”

Genova. Quando lo hanno recuperato era talmente shoccato che non si ricordava neppure dove alloggiasse, in albergo, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto affidarlo ai carabinieri. Ma sta bene il turista finlandese di circa 50 anni recuperato ieri sera dall’elisoccorso al passo Della Scoglina, tra la Val D’Aveto, la val Trebbia e la val Fontanabuona, dopo alcune faticose ricerche.

L’uomo, un turista alto più di due metri e vestito soltanto con una canotta e dei pantaloncini corti, era in cammino in solitaria sull’Altavia da circa 9 ore – ha raccontato – quando si è arreso all’evidenza di essersi perso.

Ha chiamato il Nue 112 e ha potuto parlare con qualcuno perché tra le 25 lingue parlate dagli operatori ci sono anche quelle dei paesi scandinavi. Giusto il tempo di inviare le proprie coordinate e poi il telefonino del turista si è spento. Batteria esaurita.

L’elicottero Drago dei vigili del fuoco è partito immediatamente. Raggiungere il turista finlandese non è stato affatto facile, sia per le nubi sia perché l’uomo si trovava in una zona piuttosto impervia ma alla fine, tutto bene ciò che finisce bene.