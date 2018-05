Per il Pd assemblea pubblica a Sampierdarena: solidarietà a Romeo e difesa dell’Italia in Europa

Genova. Non un organismo di partito, bensì un’assemblea pubblica per aprirsi alla cittadinanza in un quartiere dove proprio oggi l’accordo M5S- Lega ha portato alla nomina di Renato Falcidia come nuovo presidente del municipio Centro Ovest. “E’ stata un’assemblea partecipate e apprezzata dove sono arrivati anche tanti nuovi iscritti”. Cosi il segretario provinciale del Pd Alberto Pandolfo riassume l’assemblea pubblica del Pd che si è tenuta oggi presso l’istituto Don Bosco di Sampierdarena.

“Abbiamo espresso solidarietà al presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo – spiega Pandolfo – perché le istanze espresse e le preoccupazioni rispetto al decentramento e alle scelte che sono state fatte sono condivise in diversi Municipi”.

Una delle istanze uscite dall’assemblea è stata la “difesa dell’Italia in Europa” spiega il segretario in risposta alla bozza di contratto tra Lega e M5S. Rispetto all’assemblea nazionale nessun documento o presa di posizione ufficiale “ma un sentimento diffuso rispetto alla necessità di non dividersi”.