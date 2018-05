Tra i pazienti del Gaslini e le scoperte dell’Iit: boccata d’ossigeno a Genova per il presidente Mattarella

Genova. Chissà: magari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sfrutterà la visita di questa mattina a Genova – un blitz di poco più di tre ore – per prendere una boccata di ossigeno dalle vicende romane e dal tentativo, sempre più difficile, di formare un governo per il Paese.

Di sicuro, se di governo, alleanze, programmi e candidati premier parlerà, lo farà al pomeriggio. Perché fino all’ora di pranzo sarà tutto per il Gaslini – che quest’anno compie 80 anni – e per l’Iit di Morego. Insomma, due eccellenze italiane che forse gli faranno dimenticare i grattacapo di queste ore. Forse.

Mattarella arriva a Genova con l’aereo presidenziale alle 10e20 e viene scortato, con il corteo di auto, fino all’ospedale pediatrico. Entrerà dall’ingresso nord, in via Redipuglia. Sarà proprio qui che potrebbe incontrare i primi piccoli pazienti e i genitori e forse potrà scattare – nonostante il rigido protocollo – qualche saluto. Il presidente della Repubblica ha chiesto anche di poter visitare l’hospice per piccoli malati terminali da poco realizzato. Questa visita sarà assolutamente riservata, così come l’incontro con le autorità.

Dopo il Gaslini Mattarella tornerà in auto e, attraverso l’autostrada, si sposterà a Morego per incontrare il direttore dell’Iit Roberto Cingolani e visitare alcuni dipartimenti. Un’ora di tempo e la ripartenza per Roma.

Tutti i luoghi della visita, così come i percorsi, sono stati controllati e saranno presidiati dalle forze dell’ordine con tanto di temporanei blocchi alla viabilità. Tutti i dettagli della giornata sono stati decisi ieri in un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in prefettura.