Passaggio di cocaina tra cliente e pusher giovanissimi: due arresti

Genova. Nel pomeriggio di ieri, un 40enne genovese è stato sorpreso dai carabinieri mentre acquistava da due stranieri, in cambio di alcune banconote da dieci euro, una dose di cocaina. Lo scambio, veniva notato dai militari del comando della Maddalena, nel centro storico, che immediatamente bloccavano l’acquirente e gli spacciatori, di cui uno, allo scopo di sottrarsi al controllo, spintonava gli operanti, dandosi alla fuga.

Bloccato dopo un breve inseguimento e identificato in un 21enne senegalese è stato trovato in possesso di 2 grammi circa della stessa sostanza e 50 euro. Il complice, 19eenne suo connazionale, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati tratti in arresto per “detenzione di sostanze stupefacenti”.

Guai anche per l’acquirente, che sarà segnalato quale assuntore. I pusher saranno processati con rito direttissimo.