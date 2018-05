Partito il concorso per creare il logo dell\'Oktoberfest di Genova 2018

Genova. Il logo vincitore sarà quello ufficiale della manifestazione e verrà stampato su boccali ricercatissimi dai collezionisti. In palio un viaggio per due persone all’Oktoberfest di Monaco

È ufficialmente partito il concorso “Crea il logo/manifesto dell’Oktoberfest Genova 2018”, organizzato dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova di Alessio Balbi (Via Boccardo 5r; 010542988; www.hbgenova.com), in vista della prossima edizione dell’Oktoberfest genovese, che proprio quest’anno spegne 10 candeline. La partecipazione è gratuita e si tratta di un vero e proprio concorso di grafica aperto a tutti. «Questo appuntamento ormai è diventato una tradizione – racconta Balbi – ogni anno chiediamo ai cittadini di collaborare nella creazione del nuovo logo per coinvolgere sempre più il pubblico, in particolare giovani creativi. Parole d’ordine: creatività e fantasia».

Proprio per festeggiare l’anniversario speciale, la grande novità di quest’anno riguarda il premio in palio: il vincitore, infatti, si aggiudicherà un viaggio per due persone all’Oktoberfest di Monaco, dove avrà accesso all’area vip esclusiva del Tendone HB. «Per i dieci anni della manifestazione abbiamo pensato a un regalo speciale, per incentivare i cittadini a partecipare sempre più numerosi – continua Alessio Balbi – Come da tradizione,il logo/manifesto, oltre ad essere quello ufficiale della manifestazione, sarà stampato sui boccali celebrativi e su tutto il merchandising dell’evento. I boccali del nostro Oktoberfest sono ormai molto ambiti dai collezionisti, tanto che il primo del 2005 è ormai introvabile e ha raggiunto un valore di scambio consistente; per chi volesse visionarli o prendere spunto, tutti i boccali delle precedenti edizioni, nonché tutti quelli dell’Oktoberfest di Monaco dal 1980 a oggi, sono esposti nei locali della Birreria HB Genova o sulla pagina Facebook della manifestazione».

Regole di partecipazione: i progetti dovranno essere spediti via mail, entro il 15 giugno 2018, all’indirizzo info@oktoberfestgenova.com in formato .jpg o .tif o .psd. e avere come dimensioni 1200 pixel di larghezza x 1450 pixel di altezza, definizione 300dpi. Nella mail è necessario specificare nome, cognome e recapito telefonico. I grafici dovranno inserire obbligatoriamente nel logo/manifesto i seguenti soggetti: un boccale di birra, un brezel, la scritta stilizzata HB, la didascalia “Oktoberfest Genova 2018 Piazza della Vittoria”, un soggetto o un monumento caratterizzante la città di Genova e il numero 10, simbolo del decimo anniversario della manifestazione.

Una giuria di esperti decreterà i tre progetti i migliori tra i quali verrà scelto il logo/manifesto vincitore attraverso il giudizio popolare sui social network. Per info: info@oktoberfestgenova.com